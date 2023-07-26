Суд в США отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора россиянину Клюшину

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил назначенное ранее на 31 июля заседание, на котором должен был быть вынесен приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину. Об этом говорится в документах суда в Бостоне (штат Массачусетс).

В них указывется, что "заседание с целью вынесения приговора, намеченное на 31 июля 2023 года, отменено до последующего извещения". Приговор Клюшину изначально планировалось вынести в начале мая, однако заседание несколько раз откладывалось по различным причинам. Последний раз заседание было перенесено с 18 июля на 31 июля.