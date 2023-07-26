В украинском регионе на фоне воздушной тревоги произошел пожар

В Днепропетровской области после взрывов на фоне воздушной тревоги произошел пожар, об этом в Сергей Лысак.

В украинском регионе вечером прозвучали сигналы, воздушная тревога объявлялась во всех областях страны, взрывы произошли в Хмельницкой области, а также в Киеве.

Лысак уточнил, что над Днепропетровской областью была сбита ракета.

«Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали», — добавил он.