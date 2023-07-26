В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

Маленький ребенок утонул в бассейне аквапарка "Осьминожек" в Ростове-на-Дону, проводятся следственные мероприятия, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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"Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 23, аквапарк "Осьминожек", в 18.50 мск поступило сообщение о том, что в бассейне утонул ребенок", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.