В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

Маленький ребенок утонул в бассейне аквапарка "Осьминожек" в Ростове-на-Дону, проводятся следственные мероприятия, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 23, аквапарк "Осьминожек", в 18.50 мск поступило сообщение о том, что в бассейне утонул ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что маленький ребенок утонул в ростовском аквапарке, его мать без сознания увезли на "скорой".