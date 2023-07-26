СК возбудил дело о мошенничестве после хищения 227 млн рублей при госзакупках

"В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведено порядка 20 обысков. Оперативно и в полном объеме выполняются иные процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений, а также лиц, причастных к содеянному", - заключили в СК.