Во Франции задержали угрожавшего убийством премьеру
В столичном регионе Франции задержан мужчина, угрожавший убийством премьеру страны Элизабет Борн, сообщает агентство Agence France-Presse.
Как пишет издание, 30-летний житель коммуны Карьер-Су-Пуасси в департаменте Ивлин через форму обратной связи на сайте правительства отправил сообщение с угрозами, среди которых было обещание перерезать премьеру горло, передает ТАСС.
Задержанный признался, что сообщение отправил из-за стресса, который возник на фоне алкогольной зависимости, бедности и гибели несовершеннолетнего водителя алжирского происхождения при попытке задержания полицейскими, из-за которой по всей стране разгорелись беспорядки.
Судебное заседание по делу мужчины запланировано на четверг.
Ранее этот же мужчина рассылал угрозы сотрудникам неназванной коммерческой компании.