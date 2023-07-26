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Во Франции задержали угрожавшего убийством премьеру

В столичном регионе Франции задержан мужчина, угрожавший убийством премьеру страны Элизабет Борн, сообщает агентство Agence France-Presse.

Во Франции задержали угрожавшего убийством премьеру
© globallookpress.com

Как пишет издание, 30-летний житель коммуны Карьер-Су-Пуасси в департаменте Ивлин через форму обратной связи на сайте правительства отправил сообщение с угрозами, среди которых было обещание перерезать премьеру горло, передает ТАСС.

Задержанный признался, что сообщение отправил из-за стресса, который возник на фоне алкогольной зависимости, бедности и гибели несовершеннолетнего водителя алжирского происхождения при попытке задержания полицейскими, из-за которой по всей стране разгорелись беспорядки.

Судебное заседание по делу мужчины запланировано на четверг.

Ранее этот же мужчина рассылал угрозы сотрудникам неназванной коммерческой компании.