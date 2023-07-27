Облившего краской бюст героя СССР россиянина задержали

В Улан-Удэ Бурятии задержали 46-летнего местного жителя, который облил черной краской бюст героя Советского Союза Сергея Орешкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Мужчину обвиняют по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») УК РФ. По версии следствия, в июне фигурант познакомился в интернете с неустановленным лицом и ночью 6 июля по его заданию совершил преступление. После отправки фотоотчета он получил от куратора вознаграждение в валюте.

При изучении переписки правоохранители также установили, что обвиняемый получил новое задание и готовился к его выполнению. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины нового уголовного дела и помещении его под стражу.