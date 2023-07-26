В Польшу начало прибивать мертвую рыбы из Чехии

Польские власти установят заграждения на реке Одер на фоне экологической катастрофы в Чехии, рассказал воевода силезский Ярослав Вечорек. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее в региональных СМИ появились публикации, что в реке была замечена мертвая рыба различных видов, плывущая из Чехии.

Вечерек отметил, что для решения вопроса был создан кризисный штаб. На его заседании, добавил он, было принято решение выловить погибшую рыбу.

Кроме того, уточнил воевода, будет установлено специальное заграждение, с тем, чтобы не допустить распространения мора.

По его словам, причина экологической катастрофы пока неизвестна.