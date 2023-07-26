Детский врач из Татарстана рассказала о нападении посетителя

Врач-оториноларинголог Алсу Гадильшина рассказала о том, как на неё напал отец одной из пациенток в детской поликлинике Альметьевска. Об этом сообщает «360».

Гадильшина рассказала, что ей удалось избежать физических травм, но психологически нападение далось ей очень тяжело.

«В принципе, ничего серьезного. Удар был по голове амбулаторной книжкой. Она плотная, но никаких ушибов, травм нет. Однако мое психологическое состояние не очень хорошее», – рассказала она.

По словам врача, в день нападения вёлся приём только экстренных случаев, однако Гадильшина всё равно принимала тех пациентов, которым нужна была срочная помощь. Нападавший привёл на осмотр свою дочь, но получил отказ, так как случай был не экстренным.

«Я им сказала: “У вас не экстренный случай. Вы без записи, без талона, у меня там запись полная”. К сожалению, я их принять могла. После чего отец взял карточку амбулаторную и ударил меня при ребенке», – рассказала Гадильшина.

После удара мужчина заблокировал дверь и отказался выпускать врача. Тогда женщина стала звать на помощь, после чего мужчина ещё раз толкнул её и покинул больницу вместе с дочерью. Гадильшина попыталась остановить мужчину – она догнала нападавшего на лестничной клетке и пригрозила вызовом полиции. На это мужчина ответил встречными угрозами.

«Я сейчас была у психолога, потому что я со вчерашнего дня ничего делать не могу. Я не знаю, как я буду работать, мне кажется, не смогу. Вчера сразу же там позвонили в полицию, они приехали, показания взяли», – добавила пострадавшая.