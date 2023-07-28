18-летний житель Пермского края пропал на перевале Дятлова

В Свердловской области ищут туриста, пропавшего на перевале Дятлова. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Прорыв».

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В публикации сказано, что 18-летнего Даниила Карпикова в последний раз видели 26 июля. Молодой человек из Пермского края, по имеющимся данным, в настоящий момент находится на перевале Дятлова, в районе города Ивдель, расположенного на севере соседнего региона.

Известно, что на момент исчезновения юноша имел при себе спортивную сумку и рюкзак с металлической ручкой и был одет в темные спортивные штаны, черную куртку, черную бейсболку и черные кроссовки.

Его поиски ведутся уже второй день. Как отмечается, пропавший может нуждаться в медицинской помощи.