На Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

На Северной Двине произошел масштабный разлив нефтепродуктов, рассказала в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Радионова отметила, что инцидент произошел на участке реки в Архангельской области.

По ее словам, после разлива на водной поверхности образовалось пятно 0,5 на 4 километра.

Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов», уточнила глава ведомства.

В настоящее время, пояснила Радионова, эксперты устанавливают объем загрязнений с тем, чтобы рассчитать размер ущерба, нанесенного природе.