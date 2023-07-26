На Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов
На Северной Двине произошел масштабный разлив нефтепродуктов, рассказала в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова отметила, что инцидент произошел на участке реки в Архангельской области.
По ее словам, после разлива на водной поверхности образовалось пятно 0,5 на 4 километра.
Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов», уточнила глава ведомства.
В настоящее время, пояснила Радионова, эксперты устанавливают объем загрязнений с тем, чтобы рассчитать размер ущерба, нанесенного природе.
Региональная транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия.
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