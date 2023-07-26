Яхта с пассажирами на борту потерпела бедствие у берегов Крыма

Яхта «Тата» получило пробоины у берегов Крыма. Пассажиры не пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ РФ.

В пресс-службе пояснили, что инцидент произошел в районе мыса Фонарь.

По данным ведомства, судно получило две пробоины при столкновении с подводным объектом (затонувшим кораблем).

В район бедствия прибыл сторожевик «Коршун». Пограничники откачали воду и начали буксировку «Таты» в порт «Кавказ».