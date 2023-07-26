NOS: Тушение пожара на судне c 3000 автомобилями у берегов Нидерландов может занять недели

Напомним, около полуночи поступило сообщение о том, что начался пожар на борту корабля Fremantle Highway с 23 членами экипажа. Судно в этот момент находилось в 27 километрах к северу от нидерландского острова Амеланд в Северном море и на его борту было более 3 тысяч автомобилей, которые перевозились из Германии в Египет.