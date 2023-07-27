Бывшего мэра российского города отправили под домашний арест за махинации

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения бывшему мэру города Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями с продажей земли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

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Решение принято по ходатайству следствия. Экс-главу Ижевска за махинации отправили под домашний арест до 25 сентября.

Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») было возбуждено на основании материалов ФСБ, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Удмуртия.

По данным следствия, в 2021 году мэр незаконно передал муниципальные земли строительной компании в собственность.