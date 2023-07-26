В детском лагере в Челябинской области умер ребёнок

«Сегодня днём в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребёнок 2012 года рождения. Работает Следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — заявили в пресс-службе.