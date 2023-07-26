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В детском лагере в Челябинской области умер ребёнок

В детском лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области скончался ребёнок, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В детском лагере в Челябинской области умер ребёнок
© Следственный Комитет Российской Федерации

«Сегодня днём в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребёнок 2012 года рождения. Работает Следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести проверку, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что на Кубани девочка погибла от удара тока на базе отдыха.