Появились подробности кражи борсетки у посла России в Замбии

Посол России в Замбии Азим Ярахмедов рассказал о краже у него 400 тысяч рублей в петербургском магазине. Видео с рассказом потерпевшего опубликовало 78.ru.

Мужчина объяснил, что проходил мимо секции с овощами. Там упали ящики с продуктами, и дипломат решил помочь женщине собрать товар. Борсетку он положил рядом на пол и не заметил, как ее украли. Он подумал, что оставил сумку в тележке, но на кассе ее тоже не оказалось.

По камерам видеонаблюдения выяснили, что злоумышленник накрыл борсетку своей сумкой, а затем забрал и сбежал.

Ярахмедов добавил, что не желает зла похитителю.