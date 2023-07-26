Загоревшийся кран обрушился на улицу в Нью-Йорке
На улице Нью-Йорка произошло возгорание строительного крана, который упал на улицу, задев стоящий рядом небоскреб. ЧП случилось на углу 43-ей улицы и 10-ой авеню.
В настоящее время полицейские оцепили место аварии, пожарные пытаются потушить возгорание. Сообщается, что в данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее в июне этого года в Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили. В результате ЧП погибла одна женщина, поврежденными оказались восемь автомобилей.