В Приморье завели уголовные дела из-за отравления детьми горючим

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними, сообщается на сайте ведомства 26 июля.

В реанимационное отделение Хасанской центральной районной больницы 23 июля поступил ребенок 2021 года рождения, у которого диагностировали химический ожог пицеварительного тракта. Отмечается, что он выпил жидкость для розжига костра на базе отдыха в селе Андреевка. Второй случай произошел днем ранее на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, где маленький ребенок также случайно выпил жидкость для розжига костра.

В СК РФ возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 Уголовного Кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следователи устанавливают, были ли на территории региона другие подобные случаи, говорится в сообщении.