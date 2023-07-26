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Испепеляющий жар: Европа борется с лесными пожарами

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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com
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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com
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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com
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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com

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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com
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Последствия природных пожаров в Греции 
© globallookpress.com
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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC
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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC
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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC

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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC
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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC
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Последствия природных пожаров в Португалии 
© EPA/TACC
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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC
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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC

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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC
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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC
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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC
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Последствия природных пожаров в Италии 
© Zuma/TACC

    В Европе продолжают бушевать природные пожары, которые стали следствием аномальной жары в регионе.

    В Греции основной удар стихии пришелся на остров Родос, где власти объявили срочную эвакуацию. По данным агентства «Интерфакс», спасатели уже вывезли в безопасные места около 20 тысяч человек. Борьбу с огнем ведут 266 пожарных и 49 единиц спецтехники, а также авиация.

    Схожая ситуация с лесными пожарами на юге Италии. На Сицилии на фоне чрезвычайно жаркой погоды во вторник утром огонь приближался к территории аэропорта Палермо. На несколько часов работа воздушной гавани была остановлена.

    В Португалии пожарные расчеты боролись с огнем недалеко от столицы страны, в районе города Кашкайша. По словам местного мэра, главной проблемой для экстренных служб является сильный ветер, порывы которого местами достигают 60 километров в час.

    В других странах, где также накануне была зафиксирована сильная жара, пока удается держать ситуацию с лесными пожарами под контролем.

    Как Европа борется с огнем – в галерее «Рамблера».

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