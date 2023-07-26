Маленькую девочку убило током возле бассейна на базе отдыха под Краснодаром. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Во время игры в бассейне у детей улетел мяч к стоявшей рядом березе. Девочка побежала достать его и коснулась неизолированного провода, который никак не был огорожен. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

По данному факту в отношении 48-летней владелицы базы отдыха возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает сайт СК.