В Архангельске на Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов. Сегодня с утра на месте ЧП работают инспекторы и специалисты филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу".

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Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее информации, нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна "Касимов" принадлежащего "Бункерной компании". На воде обнаружено значительное нефтяное пятно - его площадь составляет примерно 0,5 на 4 километра.