Неадекватный мужчина ворвался в детскую больницу с отверткой и напал на посетителей

В Москве мужчина ворвался в детскую больницу с отверткой и напал на посетителей. Об этом стало известно в среду, 26 июля.

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По предварительным данным, инцидент произошел в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице в Сокольниках 25 июля. Злоумышленник проник в помещение учреждения, зашел в кабинет, в котором находились врач, ребенок со сломанной рукой и его родители, и бросился на отца пациента. Во время потасовки он выронил нож и молоток, однако успел нанести потерпевшему несколько ран отверткой.

Через некоторое время агрессора удалось запереть в одном из кабинетов. Оттуда преступник скрылся через окно. По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии. Как сообщил Telegram-канал Baza, вскоре подозреваемого задержали. Пострадавший от нападения мужчина от госпитализации отказался.