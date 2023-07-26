Певица Ирина Дубцова призналась, что обижается на рэпера Тимати, который некрасиво поступил с ее песней. Об этом артистка заявила в эфире YouTube-шоу «Неформат».

«Я до сих пор обижаюсь на команду Тимана, потому что меня указали только в авторах текста песни. Хотя мелодию к ней тоже написала я», — объяснила исполнительница.

Речь идет о композиции Тимати «Не сходи с ума» 2009 года.

При этом Дубцова не стала раскрывать сумму, которую берет в качестве гонорара за написанные песни.

«Вообще, это стоит денег. Много», — лишь подчеркнула она.

По словам Дубцовой, на нее обижается большое количестве ее коллег, которым она не смогла написать треки.

«Они ждут, просят, а у меня прямо не идет», — заявила артистка.