В Москве мужчину заподозрили в многократном изнасиловании восьмилетней девочки

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над дочерью сожительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавшей стала восьмилетняя девочка. Она подвергалась насилию со стороны предполагаемого злоумышленника на протяжении полугода. Мужчина применял силу в отношении ребенка и совершал действия сексуального характера.

О случаях надругательства над ребенком стало известно после того, как в полицию обратился бывший муж матери девочки. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого педофила. За подобные действия в отношении восьмилетней ему грозит до 20 лет колонии.