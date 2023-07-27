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В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании восьмилетней дочери его сожительницы

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над дочерью сожительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве мужчину заподозрили в многократном изнасиловании восьмилетней девочки
© РИА Новости

По данным источника, пострадавшей стала восьмилетняя девочка. Она подвергалась насилию со стороны предполагаемого злоумышленника на протяжении полугода. Мужчина применял силу в отношении ребенка и совершал действия сексуального характера.

О случаях надругательства над ребенком стало известно после того, как в полицию обратился бывший муж матери девочки. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого педофила. За подобные действия в отношении восьмилетней ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Калининграде завершилось расследование по делу мужчины, от которого забеременела его 13-летняя дочь с инвалидностью.

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