В Москве мужчину заподозрили в многократном изнасиловании восьмилетней девочки

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над дочерью сожительницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, пострадавшей стала восьмилетняя девочка. Она подвергалась насилию со стороны предполагаемого злоумышленника на протяжении полугода. Мужчина применял силу в отношении ребенка и совершал действия сексуального характера.
О случаях надругательства над ребенком стало известно после того, как в полицию обратился бывший муж матери девочки. Правоохранители оперативно задержали предполагаемого педофила. За подобные действия в отношении восьмилетней ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Калининграде завершилось расследование по делу мужчины, от которого забеременела его 13-летняя дочь с инвалидностью.
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