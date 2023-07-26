Восьмилетний мальчик порезал сверстника ножом на детской площадке

На юго-западе Москвы школьник ранил мальчика перочинным ножом во дворе дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 июля на детской площадке по Новочеремушкинской улице, по предварительной информации, восьмилетний школьник пришел во двор с перочинным ножом и порезал им приятеля. Мальчик ранил ребенка и скрылся, семья пострадавшего доставила его в медицинское учреждение.