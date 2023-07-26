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РЕН ТВ: в Москве восьмилетний мальчик ударил ножом сверстника на детской площадке

На юго-западе Москвы школьник ранил мальчика перочинным ножом во дворе дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Восьмилетний мальчик порезал сверстника ножом на детской площадке
© Газета.Ru

Инцидент произошел 24 июля на детской площадке по Новочеремушкинской улице, по предварительной информации, восьмилетний школьник пришел во двор с перочинным ножом и порезал им приятеля. Мальчик ранил ребенка и скрылся, семья пострадавшего доставила его в медицинское учреждение.

«Во время игр с другими детьми ребенок показал складной нож, которым позднее он ранил одного мальчика в область сгиба руки и предплечья», — сообщил источник РЕН ТВ.

Родители пострадавшего также обратились с заявлением в полицию, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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