В подмосковной Шатуре ликвидирована контролируемая с Украины крупная нарколаборатория. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», - говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, операция была проведена после того, как силовики получили данные о том, что в Московской области организован сбыт особо крупных партий наркотиков «в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины».

В итоге участники преступной группы были задержаны с поличным и находятся под стражей, лаборатория закрыта.

«По месту расположения нарколаборатории изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ», - отмечается в сообщении.