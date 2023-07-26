ФСБ ликвидировала контролируемую с Украины нарколабораторию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.

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— ФСБ РФ на территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, — говорится в сообщении.

Там изъяли более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), четыре тонны наркосодержащей жидкости, передает сайт ведомства.