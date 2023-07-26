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ФСБ ликвидировала контролируемую с Украины нарколабораторию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию в подмосковной Шатуре. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ РФ.

ФСБ ликвидировала контролируемую с Украины нарколабораторию
©  teplystan.mos.ru

— ФСБ РФ на территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, — говорится в сообщении.

Там изъяли более 57 килограмм производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), четыре тонны наркосодержащей жидкости, передает сайт ведомства.

Кроме того, в Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали лабораторию по производству наркотиков и изъяли 83 килограмма мефедрона. Производство запрещенных веществ удалось пресечь во время проведения мероприятия «Нелегал».

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