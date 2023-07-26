Геноцид полумиллиона человек на Смоленщине признали в суде

Последствия немецкой оккупации области обобщили в рамках процесса, инициированного прокуратурой. О зверствах захватчиков по отношению к пленным красноармейцам и мирных гражданам вспомнили спустя 80 лет после освобождения Смоленщины - чтобы в очередной раз дать им правовую оценку. Суд признал пытки, расстрелы и привлечение людей к рабскому труду преступлениями против человечества и геноцидом, жертвами которого стало не менее 540 268 человек. Материальный ущерб смоленским городам и селам в текущих ценах составляет 17 триллионов рублей.

Вопрос ребром

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Решение облсуда о геноциде народов Советского Союза в 1941-1943 годах обнародовали 19 июля 2023-го. Сенсацией оно не стало: преступления оккупантов были подробно задокументированы по свежим следам во время войны. Факты насилия против советских граждан рассматривали Нюрнбергский трибунал в 1946 и Военный трибунал Московского военного округа в 1984 году. Их решения никем официально не оспаривались. Кроме того, как отмечено в иске смоленской прокуратуры, не приостановлено и не отменено действие указа Президиума Верховного Совета СССР N 39 от 19.04.1943 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" - всем им полагается казнь через повешение.

В России решили установить факт геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества также в порядке гражданского судопроизводства, понимая это как долг перед ветеранами и жертвами войны. Иск в Смоленской области был подан 22 июня в интересах бывших узников лагерей, а также родственников военнопленных и мирных жителей, погибших в регионе в результате деятельности оккупантов.

По мнению прокуратуры, отсутствие решения о геноциде не позволяло в полной мере реализовать меры по увековечению памяти защитников Отечества: перезахоронение в особом порядке, создание мест погребения и мемориалов, занесение имен в Книги памяти и списки воинских частей.

Сегодня это может касаться советских военнопленных, погибших на оккупированных территориях. Места расположения многих лагерей и захоронений должным образом не исследованы. Так, в Воронежской области раскопки вдоль "Берлинки" - железной дороги, которую немцы строили руками красноармейцев и сельских жителей, - до недавних пор велись лишь силами энтузиастов. В Смоленске на месте бывшего концлагеря собирались строить жилье, что вызвало споры о том, как нужно чтить память тех, кто был там замучен.

Иск был подан 22 июня в интересах бывших узников лагерей, а также родственников военнопленных и мирных жителей

В последние годы к изучению преступлений оккупантов подключился Следственный комитет: останки проходят судмедэкспертизу, ее материалы приобщаются к уголовным делам о массовом уничтожении советских граждан.

Что стоит за цифрами

Оккупация Смоленщины длилась с 13 июля 1941 года по 10 октября 1943-го. К моменту освобождения здесь находилось менее 900 тысяч жителей - меньше половины от довоенной численности. За это время погибло более 330 тысяч военнопленных, было расстреляно, сожжено или замучено 88 тысяч мирных граждан. Еще 121 тысячу угнали в рабство. Помимо немцев, в этом участвовали австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы, сотрудничавшие с нацистами граждане СССР.

При подготовке иска информацию об их злодеяниях собирали в архивах, привлекали поисковиков, опрашивали историков и общественных деятелей, в том числе - "детей войны", бывших непосредственными свидетелями событий. Использовали и данные свежих раскопок. Например, в Дорогобужском районе специалисты СК работали на месте расстрела 70 постояльцев дома инвалидов, которых в июле 1942-го вывезли под предлогом эвакуации.

Захватчики рассматривали новые территории прежде всего как источник ресурсов. Поэтому у крестьян отбирали продукты, ценные и теплые вещи, вплоть до часов, игрушек и пеленок. Семьи обложили непомерными налогами: за приусадебный участок - тысяча рублей в год, за каждый квадратный метр поля - по пять копеек, за дымоходную трубу - 12 рублей. За собаку нужно было отдать 72 рубля в год (килограмм хлеба стоил сотню), за кошку - 24 (как за полкило картошки). Отдельная подать - за количество окон в доме... В Глинковском районе вдобавок платили налог на "пленных" (военнослужащих, оставленных в деревне) - хлебом и скотом. Смоляне голодали, ели листья, мох и желуди, а вместо соли употребляли агрохимикаты, что приводило к отравлениям и смертям.

Сельских жителей от 12 до 70 лет использовали в качестве тягловой силы, посылали рыть траншеи, прогоняли по заминированным партизанами дорогам. Передвигаться по области без разрешения, выходить из дома по вечерам запрещалось. Кое-где людей заставляли носить на шее деревянные бирки. За неповиновение грозил расстрел или лагерь.

Приоритеты ясны

"Преимущественно уничтожались люди в возрасте 20-40 лет. Евреи и цыгане области были истреблены полностью повсеместно. Принадлежность к той или иной национальности зачастую определялась "расоведом", в связи с чем тотальному уничтожению подвергались люди, подпадающие под определенные внешние признаки", - отметили в прокуратуре.

В деревне Любавичи (крупный центр хасидизма) уничтожили все население - более трех тысяч человек. В других местах евреи должны были жить отдельно, носить желтую нашивку и ходить на принудительные работы. Гетто в поселке Садки под Смоленском просуществовало год. Затем часть жителей расстреляли, часть - отравили газом.

Большая смертность наблюдалась в лагерях для военнопленных и мирных жителей. Узники умирали от голода, травм и болезней: медикаментов не было, раны промывали грязной водой и заматывали испачканными бинтами. Неспособных работать убивали.

Только в Смоленске и его окрестностях погибло около 115 тысяч военнопленных и 35 тысяч гражданских лиц. Так, на территории СмолГЭС содержалось 300-350 красноармейцев. Физически слабых там расстреливали или забрасывали горячим шлаком, трупы кидали в кучи золы. В Рославльском лагере, где умерло 120 тысяч человек, в еду подмешивали гречневую шелуху и костную муку. Спустя две-три недели в желудке образовывался камень, и человек погибал. Военнопленных покрепче из Рославля отправляли во "власовскую" армию, на шахты и рудники. Женщин-узниц продавали в качестве служанок, нянек или сожительниц. Девушка 15-16 лет стоила примерно как 50 граммов масла в тогдашней Германии.

За период оккупации в руины превратились Смоленск, Вязьма, Ярцево, Дорогобуж, Рудня, Велиж, рабочие поселки Издешково и Сафоново. Сильно повреждены были города Гжатск (ныне Гагарин), Духовщина, Ельня, Сычевка и Рославль. Многие деревни оказались стерты с лица земли.

"Народное хозяйство было разорено, промышленные предприятия разрушены, социально-бытовая инфраструктура уничтожена. Разрушено и сожжено не менее 98 172 жилых домов... многие здания религиозного культа, часть которых представляла большую историко-архитектурную ценность (постройки XII-XVII веков.). Разграблены музеи и исторические ценности", - отмечено в документах суда.

Дословно

(по материалам, собранным прокуратурой Смоленской области)

"В д. Сущево Темкинского района весной 1942 года Васильев В. был повешен за отказ почистить сапоги коменданту, а его труп несколько дней не разрешали снять и похоронить. В д. Федотково этого же района в мае 1942 года была зарыта живой колхозница Денисова П. П. за то, что не могла выйти на работу по болезни. В д. Редное в конце зимы 1942 года немцы расстреляли глухую женщину за то, что она не слышала приказания о выходе на работу".

"Весной 1942 года в бывшем дома инвалидов при д. Исаково Вяземского района немецкие власти поселили 75 семей из других районов. Когда среди них начались заболевания из-за голода, дом закрыли и сожгли. Пытавшихся спастись расстреливали из автоматов. Погибло около 300 мирных граждан".

"В некоторых районах людей водили на службы в церкви под конвоем. В церквях висел портрет А. Гитлера, его имя неоднократно упоминалось во время службы".