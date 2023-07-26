На станции в Рязанской области загорелся поезд с серой

Пятиэтажный жилой дом и железнодорожные предприятия вокруг станции Сасово в Рязанской области эвакуированы из-за задымления вагонов с серой.

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Очаг возгорания ликвидирован, взяты пробы воздуха, угрозы для населения нет, сообщили в администрации города Сасово.

В 08:39 в оперативные службы поступило сообщение о дыме, идущем из четырех вагонов с серой прибывшего на станцию товарного поезда.