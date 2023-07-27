В Белоруссии мужчину обвинили в изнасиловании 107 девушек

Правоохранители Витебской области обвиняют мужчину в растлении более 100 несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.

По данным следствия, 35-летний подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении девочек в период с 2014 по 2022 год. При этом он знал о том, что его партнерши не достигли16-летнего возраста.

Более того, обвиняемый вел переписку с несовершеннолетней россиянкой. Он убедил ее снять порнографические материалы. После этого девушка отправляла их собеседнику.

В общей сложности потерпевшими признали 107 девушек. Известно, что мужчина не страдал какими-либо психическими расстройствами.