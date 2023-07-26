Посла России в Замбии обокрали на 400 тысяч рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 52-летнего вора, обокравшего посла России в Замбии Азима Ярахмедова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в сетевом магазине на Московском проспекте. Мужчина незаметно стащил у дипломата барсетку с документами и 400 тысячами рублей. Когда потерпевший заметил пропажу, то обратился к правоохранителям.