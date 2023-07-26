У берегов Нидерландов произошел пожар на судне Fremantle Highway

Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре на грузовом судне в Северном море, членов экипажа эвакуировали на вертолетах и спасательных лодках. Об этом сообщила береговая охрана Нидерландов.

"Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи, - отметили в ведомстве. - В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд".

Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако эти попытки оказались безуспешными. Пожар тем временем продолжал быстро распространяться. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок.

"К сожалению, один член экипажа погиб и несколько пострадали", - констатировали представители береговой охраны.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Fremantle Highway с почти 3 тыс. автомобилей на борту направлялось из Германии в Египет. По предварительной информации, пожар начался на одном из 25 электромобилей, перевозимых судном.