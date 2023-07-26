В Хакасии задержали пропагандиста нацполка "Азов"

Сотрудники УФСБ по республике Хакасия задержали члена националистической организации "Этническое национальное объединение", который пропагандировал деятельность запрещенной в России террористической организации "Азов". Об этом пишет ТАСС.

Как выяснилось, житель Абакана 2005 года рождения, являясь членом националистической организации, распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram с декабря 2022 года по январь 2023 года. Целью было привлечь в организацию новых сторонников и оправдать деятельность организации.

Ему было предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, за которую предусмотрена максимальная санкция до семи лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области УФСБ задержали мужчину, планировавшего приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Подозреваемый был пойман в момент, когда вынимал средства поражения из тайника, который находился недалеко от населенного пункта Дубовое.