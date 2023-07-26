Крупный пожар на складе винзавода Кубани сняли на видео

В сети появилась видеозапись крупного пожара на складе винного завода в Темрюкском районе Краснодарского края. Ее опубликовало МЧС России в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пожарные пытаются попасть к месту горения. Из склада появляется ярко оранжевый шар пламени, также идет дым.

Пожар на складе начался 26 июля. Его площадь составила 900 квадратных метров. Из-за высокой горючести содержимого огонь быстро распространился по складу. Никто не пострадал.