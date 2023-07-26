ФСБ попросила арестовать социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма

ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом) за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что подозреваемого этапировали в Сыктывкар.

25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Кагарлицкого. Его адвокат Сергей Ерохов отметил, что политологу может грозить до семи лет лишения свободы.

Он также подчеркнул, что Кагарлицкий свою вину не признает. По некоторым данным, в рамках этого дела прошли обыски у психолога Александра Ачагова.