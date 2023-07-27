Пропавшего в Тыве четырехлетнего мальчика нашли живым

Потерявшегося четырехлетнего мальчика из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва обнаружили в нескольких километрах от места пропажи. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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Ребенка с переохлаждением доставили в местную больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мальчика обнаружили утром 27 июля в лесном массиве в 2,5 км от дома.

Как отметил в Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг, в поисках принимали более 40 единиц техники и 400 человек, включая волонтеров. Троих из них, обнаруживших ребенка, он поблагодарил лично.

«Зафиксированы переохлаждение, многочисленные укусы комаров», — сообщил Ховалыг подробности о состоянии найденного ребенка.

Напомним, ребенок исчез со двора частного дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Более полутора суток его искали спасатели, волонтеры, полиция и сельчане. 26 июля вещи ребенка обнаружили возле ручья в лесном массиве, поиски продолжили с помощью квадрокоптера.