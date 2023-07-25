Два человека погибли от удара током в Санкт-Петербурге

Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Красносельском районе Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «78 | Новости». Инцидент произошёл на Нарвской улице. Очевидцы нашли обугленные тела двух мужчин, сгоревших заживо из-за провода, который лежал в траве.

По данным канала, один молодой человек сгорел практически до костей. На втором еще остались лоскутки ткани от одежды.

Генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах ранее отметил, что в случае если человек выжил после удара молнии, он может столкнуться с последствиями в виде ожоговых ран и аритмии. В разговоре с Пятым каналом врач пояснил, что других заболеваний специалисты за все время наблюдений не выявили.

По словам врача, случаи, когда человек выживает после удара молнии, действительно бывают. Авербах подчеркнул, что такие ситуации редкие. При этом даже при отсутствии симптомов после попадания молнии необходимо обратиться за помощью к специалистам и понаблюдать за состоянием сердца и сердечным ритмом.