Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

На острове Эвбея при тушении пожаров разбился самолет Canadair CL-215. Пилоты погибли, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Греции.

В пресс-службе пояснили, что в Греции на фоне гибели офицеров ВВС объявлен трехдневный траур.

По данным агентства, самолет перед падением задел дерево и повредил крыло.

Ранее сообщалось, что в районе селений Платанистос и Каристос рухнул пожарный самолет.

Напомним, что в Греции на протяжении нескольких дней бушуют лесные пожары. В частности, возгорания произошли на островах Родос, Корфу (Керкира) и Эвбея.