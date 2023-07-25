Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли
На острове Эвбея при тушении пожаров разбился самолет Canadair CL-215. Пилоты погибли, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Греции.
В пресс-службе пояснили, что в Греции на фоне гибели офицеров ВВС объявлен трехдневный траур.
По данным агентства, самолет перед падением задел дерево и повредил крыло.
Ранее сообщалось, что в районе селений Платанистос и Каристос рухнул пожарный самолет.
Напомним, что в Греции на протяжении нескольких дней бушуют лесные пожары. В частности, возгорания произошли на островах Родос, Корфу (Керкира) и Эвбея.
Кроме того, сильные пожары происходили в Греции в 2018 и 2021 годах. Помощь в их тушении оказывали Россия, Германия, Великобритания, США.
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