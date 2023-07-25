В Сочи водитель маршрутки начал бить стекла автобуса после того, как не поделил дорогу с другим водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Сочи 24» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Спортивной. Как рассказали пассажиры, водитель маршрутки №6 повредил автобус, вооружившись огнетушителем. По их словам, на следующей остановке разборки продолжились, причем в руках одного из водителей был нож.