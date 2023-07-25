В Москве на улице загорелся "электрический стул"
На западе столицы внезапно взорвалась и загорелась уличная лавочка. Видео инцидента активно распространяется в соцсетях.
По данным очевидцев, это произошло на территории одного из ЖК в районе Митино. Под лавкой внезапно начало тлеть покрытие, затем последовал хлопок и начался пожар. К счастью, рядом со скамейкой никого не было, и никто не пострадал.
Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания: прямо под лавочкой проходит кабель. Теперь лавочку в Митино пользователи Сети стали называть "электрическим стулом".