В Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу на АЗС из-за конфликта с байкерами

В Ростове-на-Дону водитель иномарки открыл огонь из автомата на территории АЗС. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области .

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Как рассказали очевидцы, на автозаправке водитель Infiniti в результате конфликта с двумя мотоциклистами начал стрелять из автомата. По информации полиции, словесная перепалка переросла в драку, после чего мужчина произвел несколько выстрелов вверх.