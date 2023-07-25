Телохранителя политиков расстреляли на парковке у элитного клуба в Москве

Телохранителя политиков и звезд шоу-бизнеса расстрелял около элитного московского клуба «Заварка», сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, неизвестные скрылись с места происшествия на машине марки Porsche Panamera без номеров. Телохранитель получил рану на шее, но выжил.

Он рассказал Mash, что перед стрельбой у него произошел словесный конфликт с сидящими в машине людьми. После того, как 38-летний телохранитель предложил им выйти и разобраться в ситуации, раздался выстрел.