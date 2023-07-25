В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход

На озере Иссык-Куль в Киргизии произошла авария - моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход. В результате инцидента двое отдыхающих погибли, а один пострадал сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел Иссык-Кульской области.

По словам представителя ведомства, водитель моторной лодки, который тянул баллон, не рассчитал расстояние. Это привело к столкновению с теплоходом.

«Трое человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Двое из них впоследствии скончались», – заявили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело.