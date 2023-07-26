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У летевшего в Москву пассажирского самолета отказали два двигателя

У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя при взлете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

У летевшего в Москву пассажирского самолета отказали два двигателя
© DPA/TACC

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Саратова в Москву, в понедельник, 24 июля. Отмечается, что воздушное судно не могло самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе.

Пилоты объявили тревогу и активировали код «Зеленый», который предупреждает об аварийном происшествии на земле. В результате самолет отбуксировали на стоянку, а всех пассажиров вывезли на автобусах в здание аэропорта.

Самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве

Ранее в июле российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи в российскую столицу.

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