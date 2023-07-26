Старшеклассник учился задерживать дыхание в бассейне и попал в реанимацию

Из бассейна фитнес-центра «Лотос» в Люберцах госпитализировали подростка, мальчик профессионально занимался плаванием и едва не утонул во время тренировки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Одиннадцатиклассник из Люберец выполнял упражнение по задержке дыхания в воде, в какой-то момент тренировки ему стало плохо. Подростка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

За жизнь школьника борются врачи, в сознание он пока не пришел.