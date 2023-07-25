Российское судно село на мель в Баренцевом море

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области. Угрозы затопления нет.

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"Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно "Михаил Сомов". Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек", - сказали в пресс-службе.

Судно следовало для обеспечения северного завоза, оно вышло из Архангельска 4 июля. "Михаил Сомов" должен доставить почти 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей, часть грузов уже завезена. В ходе рейса планируется восстановить работу автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения. Вокруг установят специальные металлические ограждения для защиты от белых медведей.