Суд в Ростове-на-Дону продлил арест 18 участникам батальона «Айдар»*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца арест 18 участников запрещённого в России националистического батальона «Айдар»*.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, продлить содержание под стражей», — сказал судья.

Уточняется, что они будут находиться в СИЗО как минимум до 13 ноября включительно.

Ранее Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар»*.