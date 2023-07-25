Суд продлил арест замгубернатора Ненецкого АО по делу о коррупции
Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 29 сентября арест заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского по делу о коррупции, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
"Продлен до 29 сентября", - сказали в пресс-службе.
31 марта суд отправил в СИЗО Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки.
Замгубернатора предъявлено обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, вину он не признал. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за непрепятствование при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия при заключении контрактов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет 2-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.