Суд продлил арест замгубернатора Ненецкого АО по делу о коррупции

Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 29 сентября арест заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского по делу о коррупции, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Замгубернатора предъявлено обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, вину он не признал. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за непрепятствование при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия при заключении контрактов.