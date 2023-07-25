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В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила

В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила, пишет Mirror. Анализ ДНК останков подтвердил, что они принадлежат разыскиваемому.

В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила
© РИА Новости

Как пишут СМИ, погибшего звали Адди Бангса, ему было 60 лет. Родные мужчины сообщили в полицию о его пропаже, после чего были начаты поиски. В ходе расследования появилась информация, что мужчина мог стать добычей крокодила, что и подтвердило вскрытие пойманной рептилии.

Начальник пожарно-спасательной станции рассказал, что члены семьи погибшего присутствовали на вскрытии желудка крокодила. Внутри хищника были найдены человеческие останки, а проведенная экспертиза подтвердила, что они принадлежат Бангсу.

В полиции добавили, что крокодил, напавший на малазийца, весил около 800 килограммов и был более четырех метров в длину. Комментируя инцидент, местные власти напомнили населению о случаях нападения хищников на людей и попросили жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в Австралии живет самый длинный в мире 120-летний крокодил.

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