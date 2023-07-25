В Малайзии тело пропавшего мужчины нашли внутри крокодила, пишет Mirror. Анализ ДНК останков подтвердил, что они принадлежат разыскиваемому.

Как пишут СМИ, погибшего звали Адди Бангса, ему было 60 лет. Родные мужчины сообщили в полицию о его пропаже, после чего были начаты поиски. В ходе расследования появилась информация, что мужчина мог стать добычей крокодила, что и подтвердило вскрытие пойманной рептилии.

Начальник пожарно-спасательной станции рассказал, что члены семьи погибшего присутствовали на вскрытии желудка крокодила. Внутри хищника были найдены человеческие останки, а проведенная экспертиза подтвердила, что они принадлежат Бангсу.

В полиции добавили, что крокодил, напавший на малазийца, весил около 800 килограммов и был более четырех метров в длину. Комментируя инцидент, местные власти напомнили населению о случаях нападения хищников на людей и попросили жителей соблюдать осторожность.