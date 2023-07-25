В центре Москвы неизвестные на Porsche открыли стрельбу у ресторана

В Москве двое неизвестных устроили стрельбу по мужчине и скрылись на автомобиле Porsche. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в Пресненском районе у ресторана на улице Рочдельская. По предварительным данным, у мужчины произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без госномеров. Они произвели два выстрела из травматического пистолета по мужчине и скрылись.