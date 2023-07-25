В Москве мужчины разгуливают по улицам голыми и пристают к женщинам, чтобы научиться отношениям соблазнять представительниц прекрасного пола. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, блогер Роман Похабов запустил свой курс, который якобы помогает мужчинам научиться владеть телом. Подписчики должны были заплатить определенную сумму для участия. Сначала мужчинам предлагали снимать одежду на выступлениях в помещении, затем Похабов посоветовал им делать это в общественных местах.

Вышедшие на улицу мужчины не только оголялись, но и приставали к женщинам. Недовольные жительницы Москвы написали несколько заявлений в полицию на участников курса. С некоторыми нарушителями правоохранители уже провели беседы.